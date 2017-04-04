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亚洲 | 2017年 4月 5日 星期三 07:25 BJT

表格：韩国2月经季调经常帐盈余为100.1亿美元

    路透首尔4月5日 - 以下为韩国经常帐初值数据(经季节调整，单位百
万美元)：      
                           2月       1月
 经常帐                    10,008.0  10,051.7
 商品帐                    12,835.5  11,984.6
 服务帐                    -2,319.8  -2,499.5
 
    注：*为修正值
    消息来源：韩国央行(完) (编译 王丽鑫；审校 张荻)
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