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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 07:11 BJT

表格：韩国6月经常帐盈余升至108亿美元

路透首尔8月3日 - 以下为韩国经常账、资本账和金融账初值数据(单位百万美元)：

6月 5月(经修正)

经常帐 10,804.3 6,405.9

资本账 -15.5 -1.5

金融账 -10,492.2 -8,810.9 (完)

(编译 杜明霞；审校 龚芳)

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