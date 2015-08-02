表格：韩国6月经常帐盈余升至108亿美元

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火

虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。