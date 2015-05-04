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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 08:06 BJT

表格：韩国3月经常帐盈余93.15亿美元

路透首尔5月4日 - 以下为韩国经常账、资本账和金融账初值数据(单
位百万美元)：
    
                                  3月        2月
    经常帐                      9,315.9    10,772.1
    资本账                         -8.4        -1.7
    金融账                    -11,020.7    -5,538.7(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 白云)
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