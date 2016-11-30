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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 07:17 BJT

表格：韩国10月经季调经常帐盈余为60.1亿美元，9月修正为68.6亿美元

路透首尔12月1日 - 以下为韩国经常帐初值数据(经季节调整，单位百万美元)：
      
                     10月         *9月
    经常帐         6,012.9      6,861.6
    商品帐         8,306.0      9,596.1
    服务帐        -2,457.1     -2,871.7
    
    注：*为修正值
    消息来源：韩国央行 (完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 李爽)

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