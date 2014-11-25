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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 11:31 BJT

韩国经济：智库提醒央行勿低估通缩风险，呼吁采取防范措施

路透首尔11月25日 - 韩国开发研究院(KDI)周二警告韩国央行，不要对韩国陷入通缩的风险掉以轻心，呼吁央行采取预防举措。

韩国开发研究院在一份报告中称，国内生产总值(GDP)平减指数增幅慢于更常用的消费者物价指数(CPI)。GDP平减指数是用于计算实质经济增长的通胀指标。

“应当注意到，最近GDP平减指数增长大幅放缓，可能预示CPI增速下降，”该研究院称。

该机构没有直接表明是否希望韩国央行立即降息。该央行自去年初以来已降息三次。

央行数据显示，2011年1-3月当季以来，每季度GDP平减指数增速都慢于CPI，今年第二季较上年同期出现零增长。

该报告发布前，中国人民银行在上周五意外降息，韩国债市交易商认为，这使得韩国央行面临更大的降息压力。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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