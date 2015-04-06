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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 11:00 BJT

韩国金融：3月银行外汇存款降至三个月低位，美元存款减少

路透首尔4月6日 - 韩国央行周一公布的数据显示，韩国3月银行外汇存款降至三个月低位，因一些公司取出美元用于支付进口合同。

韩国央行在声明中称，3月银行外汇存款减少10亿美元，至627亿美元。

美元存款减少8亿美元，至382亿美元；人民币 存款连续第三个月下降，小幅减少2,000万美元，至等额186亿美元。

韩国央行称，人民币存款几无变动，是因为一当地出口商存入一大笔存款，抵消了其他取款。

这笔存款可能来自三星电子 ，该韩国科技巨头上个月曾表示，将在3月中开始在韩国市场购买入或卖出人民币兑韩元。

韩国央行拒绝透露这笔存款来自哪家公司。

截至3月底，美元计价存款占韩国全部外币存款的60.9%，人民币存款占29.7%。(完)

(编译 杜明霞；审校 许娜)
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