韩国金融：3月银行外汇存款连续第三个月上升，触及纪录高位

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透首尔4月14日 - 韩国央行周五公布的数据显示，韩国3月银行外汇存款连续第三个月上升，并触及纪录高位，因美元存款大增。
根据央行数据，截至2月底银行外汇存款总额增加26亿美元至705.4亿美元，创纪录新高。2月为679.4亿美元。
外汇存款增加主要是因为韩国人抢购美元用于投资目的，因韩元在临近3月底时升至六个月高位。
数据显示，3月美元存款增加21.6亿美元至601.4亿美元，同时日圆存款增加1.1亿美元至42.6亿美元。(完) (编译 杜明霞；审校 白云)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。