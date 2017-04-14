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亚洲 | 2017年 4月 14日 星期五 11:16 BJT

韩国金融：3月银行外汇存款连续第三个月上升，触及纪录高位

路透首尔4月14日 - 韩国央行周五公布的数据显示，韩国3月银行外汇存款连续第三个月上升，并触及纪录高位，因美元存款大增。

根据央行数据，截至2月底银行外汇存款总额增加26亿美元至705.4亿美元，创纪录新高。2月为679.4亿美元。

外汇存款增加主要是因为韩国人抢购美元用于投资目的，因韩元在临近3月底时升至六个月高位。

数据显示，3月美元存款增加21.6亿美元至601.4亿美元，同时日圆存款增加1.1亿美元至42.6亿美元。(完) (编译 杜明霞；审校 白云)
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