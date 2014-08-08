离岸人民币：7月韩国银行业人民币存款增至纪录新高162亿美元

路透首尔8月8日 - 韩国央行周五公布的数据显示，7月韩国银行业人民币存款增至162亿美元的纪录新高，因外资银行鼓励投资者开办人民币存款。

7月人民币存款增加42亿美元，为连续第13个月增加，且增幅创纪录。

受人民币存款增加提振，韩国7月外币存款总额较前月增加35亿美元，至创纪录的625亿美元。

自今年年初以来，韩国的人民币存款一直在增加，因当局决定允许银行业者自由管理存款，而数月之前还警告韩国的中资银行限制人民币存款增加。

韩国央行官员称，中资银行上调利率激励那些寻求收益率的投资者增加人民币投资。

央行数据显示，截至7月底，美元计价存款减少4亿美元，在外币存款总额的占比下滑至64.5%，人民币占比为25.9%。

韩国央行表示，7月企业外币存款增加37亿美元至564亿美元，但民间投资者外币存款减少2亿美元至60亿美元。(完)