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亚洲 | 2017年 2月 16日 星期四 11:15 BJT

韩国金融：1月银行外汇存款升至四个月最高，出口商美元存款增加

路透首尔2月16日 - 韩国央行周四表示，韩国1月银行外汇存款升至四个月最高水平，因出口商来自贸易结算的美元存款增加。

根据央行数据，截至1月底，银行外汇存款总额为646.5亿美元，较前月上升57.4亿美元，为2016年9月以来最高。

1月美元存款增加55.7亿美元至552.3亿美元，占整体外汇存款的85.4%。

数据显示，日圆存款下降2.8亿美元至39.1亿美元，占整体存款的6.1%。(完) (编译 王丽鑫；审校 张荻)
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