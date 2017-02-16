韩国金融：1月银行外汇存款升至四个月最高，出口商美元存款增加

香港个股：龙光地产发行3.5亿美元永续资本证券，募资作再融资等用途
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透首尔2月16日 - 韩国央行周四表示，韩国1月银行外汇存款升至四个月最高水平，因出口商来自贸易结算的美元存款增加。
根据央行数据，截至1月底，银行外汇存款总额为646.5亿美元，较前月上升57.4亿美元，为2016年9月以来最高。
1月美元存款增加55.7亿美元至552.3亿美元，占整体外汇存款的85.4%。
数据显示，日圆存款下降2.8亿美元至39.1亿美元，占整体存款的6.1%。(完) (编译 王丽鑫；审校 张荻)
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透台北5月25日 - 面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告其金控总经理暨财务长、永丰银行董事长游国治、永丰金租赁总经理庄耀及永丰金证券(亚洲)董事总经理蔡建志联袂提出辞职，并自7月起生效。
路透香港5月25日 - 亚太区领先的资讯科技产品分销及服务企业--伟仕控股周四称，将与清华控股组建一家合资公司，以从事科技行业供应链金融等业务。