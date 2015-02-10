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货币新闻 | 2015年 2月 11日 星期三 07:14 BJT

表格：韩国1月经季节调整失业率降为3.4%，上月为3.5%--统计局

路透首尔2月11日 - 统计局周三公布的数据显示，韩国1月经季节调
整的失业率为3.4%，12月为3.5%。
    
    韩国1月未经季节调整失业率为去年4月以来最高。

    下表为韩国就业数据细目：
                                    1月     12月
    劳动力人口(千人)               +444     +534
      就业人口(千人)               +347     +422
      失业人口(千人)                +97     +113
    失业率(未经季节调整，%)         3.8      3.4
          (经季节调整，%)           3.4      3.5(完)
  
 (编译 许娜；审校 龚芳)

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