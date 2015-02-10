表格：韩国1月经季节调整失业率降为3.4%，上月为3.5%--统计局

路透首尔2月11日 - 统计局周三公布的数据显示，韩国1月经季节调 整的失业率为3.4%，12月为3.5%。 韩国1月未经季节调整失业率为去年4月以来最高。 下表为韩国就业数据细目： 1月 12月 劳动力人口(千人) +444 +534 就业人口(千人) +347 +422 失业人口(千人) +97 +113 失业率(未经季节调整，%) 3.8 3.4 (经季节调整，%) 3.4 3.5(完) (编译 许娜；审校 龚芳)