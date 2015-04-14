表格：韩国3月经季节调整失业率降至3.7%，2月为3.9%

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透首尔4月15日 - 韩国统计局周三公布的数据显示，韩国3月经季节调整的失业率为3.7%，2月为3.9%。
下表为韩国就业数据细目：
3月 2月
劳动力人口(千人) +390 +401
就业人口(千人) +338 +376
失业人口(千人) +52 +24
失业率(未经季节调整，%) 4.0 4.6
(经季节调整，%) 3.7 3.9(完)
(编译 李春喜 审校 张若琪)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)