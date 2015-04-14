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货币新闻 | 2015年 4月 15日 星期三 07:09 BJT

表格：韩国3月经季节调整失业率降至3.7%，2月为3.9%

路透首尔4月15日 - 韩国统计局周三公布的数据显示，韩国3月经季节调整的失业率为3.7%，2月为3.9%。

下表为韩国就业数据细目：

3月 2月

劳动力人口(千人) +390 +401

就业人口(千人) +338 +376

失业人口(千人) +52 +24

失业率(未经季节调整，%) 4.0 4.6

(经季节调整，%) 3.7 3.9(完)

(编译 李春喜 审校 张若琪)

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