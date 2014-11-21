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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 08:48 BJT

韩国数据：11月1-20日出口较上年同期成长3.6%，进口减少3.1%--海关

路透首尔11月21日 - 周五公布的韩国海关数据显示，11月1-20日出口较上年同期成长3.6%；进口减少3.1%。

据韩国海关网站(www.customs.go.kr)公布的数据，11月1-20日出口总计298.54亿美元；进口则为285.67亿美元。

数据还显示，其间的贸易顺差为12.87亿美元。

产业通商资源部将于12月1日公布11月整月的贸易数据初值。(完) (编译 许娜；审校　戴素萍)
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