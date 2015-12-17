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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 09:10 BJT

更新版 1-韩国经济：决策者认为美联储升息影响不大，但警惕外部风险

(新增韩国央行评论和市场反应)

* 韩国企划财政部次官称美联储升息后市场波动不大，这令人宽慰

* 韩国央行官员称仍警惕外部风险

路透首尔12月17日 - 韩国决策者周四表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息对韩国市场的影响不会很大，但如有必要将采取坚决行动。

“尽管美联储升息，但全球金融市场波动并不大，这令人宽慰，”企划财政部次官周亨焕表示。周亨焕周四早间主持了一场决策层会议，商讨美联储政策会议结果。

韩元兑美元 周四开盘几近持平报1,175.5，韩国综合股价指数 开盘后不久上涨0.8%。

周亨焕表示，金融市场可能会将韩国市场与其他新兴市场经济体区别对待，因为韩国经济基本面强劲。

如有必要，韩国政府准备采取积极行动来稳定市场，而且警惕源自那些更易受到全球市场震荡影响的新兴经济体的风险。

周亨焕补充说，市场不确定未来美联储升息步伐，这可能对市场未来走势构成风险。

这与韩国央行官员的说法一致。韩国央行官员周四稍早对路透说，韩国仍面临资本外流风险，央行还发布声明表示，如有必要将与政府研究稳定市场的举措。

周亨焕表示，政府将继续侧重于维持经济增长的目标，其中包括抑制家庭债务，并确保国内消费维持复苏势头。(完)

(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)

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