更新版 1-韩国经济：决策者认为美联储升息影响不大，但警惕外部风险

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
(新增韩国央行评论和市场反应)
* 韩国企划财政部次官称美联储升息后市场波动不大，这令人宽慰
* 韩国央行官员称仍警惕外部风险
路透首尔12月17日 - 韩国决策者周四表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息对韩国市场的影响不会很大，但如有必要将采取坚决行动。
“尽管美联储升息，但全球金融市场波动并不大，这令人宽慰，”企划财政部次官周亨焕表示。周亨焕周四早间主持了一场决策层会议，商讨美联储政策会议结果。
韩元兑美元 周四开盘几近持平报1,175.5，韩国综合股价指数 开盘后不久上涨0.8%。
周亨焕表示，金融市场可能会将韩国市场与其他新兴市场经济体区别对待，因为韩国经济基本面强劲。
如有必要，韩国政府准备采取积极行动来稳定市场，而且警惕源自那些更易受到全球市场震荡影响的新兴经济体的风险。
周亨焕补充说，市场不确定未来美联储升息步伐，这可能对市场未来走势构成风险。
这与韩国央行官员的说法一致。韩国央行官员周四稍早对路透说，韩国仍面临资本外流风险，央行还发布声明表示，如有必要将与政府研究稳定市场的举措。
周亨焕表示，政府将继续侧重于维持经济增长的目标，其中包括抑制家庭债务，并确保国内消费维持复苏势头。(完)
(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导