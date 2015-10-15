表格：韩国央行下修2015和2016年经济预估

路透首尔10月15日 - 以下是韩国央行对2015年和2016年关键经济指标修正后的预估值：(除非特殊说明，均为较上年同期的百分比变化)

2015年 2016年

修正后 *前次 修正后 *前次

国内生产总值(GDP) 2.7 2.8 3.2 3.3

民间消费 1.8 1.8 2.2 2.8

设备投资 5.7 5.4 4.8 5.6

IP产品投资 2.3 4.5 2.7 4.9

建设投资 4.6 3.6 3.3 2.5

^商品出口 0.2 1.5 2.3 3.0

^商品进口 0.9 1.7 1.8 3.3

消费者物价指数(CPI) 0.7 0.9 1.7 1.8

核心年通胀率(%) 2.2 2.2 1.7 1.8

失业率(%) 3.7 3.7 3.5 3.5

经常帐(10亿美元) 110.0 98.0 93.0 88.0

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最近几年实际GDP增幅(%)

2014 3.3

2013 3.0

2012 2.3

2011 3.7

2010 6.5

2009 0.7

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* 2015年7月9日公布

--修正后的2015年和2016年经济成长及通胀预期已经在央行总裁周四稍早举行的新闻发布会上公布。

--企划财政部对2015年经济成长率的预估现为3.1%。国际货币基金组织(IMF)本月稍早预计，今明两年韩国经济将分别增长2.7%和3.2%。

--韩国央行下次将在1月公布2015及2016年的预估修正值以及对2017年的预估数据。