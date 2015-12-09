韩国经济：政府智库KDI将2016年经济增长预估略微下调至3.0%

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透首尔12月9日 - 颇具影响力的韩国政府智库--韩国开发研究院(KDI)周三在半年度报告中表示，下调明年经济增长预估，因出口疲弱料继续阻碍经济扩张。
KDI表示，明年韩国经济料增长3.0%，低于5月时预计的增长3.1%。
“国内消费料将改善...”该智库在报告中称。
但报告补充称，出口疲弱状况将持续，因其他新兴经济体增长放缓，而且韩国出口竞争力下降。
此番评论与韩国央行及企划财政部近几个月的评述一致。
报告中，KDI还建议政府将精力放在改革资金分配方式及扩大税收来源方面。另外还指出，韩国的货币政策应维持当前的宽松立场，为持续的经济复苏提供支持。
KDI称，今年韩国经济将增长2.6%，低于此前预期的3.0%的增幅。而央行及企划财政部的预期增幅分别为2.7%和3.1%。
尽管该智库由政府运行，但会制定独立于政府的单独经济预测。韩国企划财政部将于下周公布修正后的经济成长预期。(完) (编译 杜明霞/刘秀红；审校 孙茉莉/张若琪)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。