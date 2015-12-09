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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 11:00 BJT

韩国经济：政府智库KDI将2016年经济增长预估略微下调至3.0%

路透首尔12月9日 - 颇具影响力的韩国政府智库--韩国开发研究院(KDI)周三在半年度报告中表示，下调明年经济增长预估，因出口疲弱料继续阻碍经济扩张。

KDI表示，明年韩国经济料增长3.0%，低于5月时预计的增长3.1%。

“国内消费料将改善...”该智库在报告中称。

但报告补充称，出口疲弱状况将持续，因其他新兴经济体增长放缓，而且韩国出口竞争力下降。

此番评论与韩国央行及企划财政部近几个月的评述一致。

报告中，KDI还建议政府将精力放在改革资金分配方式及扩大税收来源方面。另外还指出，韩国的货币政策应维持当前的宽松立场，为持续的经济复苏提供支持。

KDI称，今年韩国经济将增长2.6%，低于此前预期的3.0%的增幅。而央行及企划财政部的预期增幅分别为2.7%和3.1%。

尽管该智库由政府运行，但会制定独立于政府的单独经济预测。韩国企划财政部将于下周公布修正后的经济成长预期。(完) (编译 杜明霞/刘秀红；审校 孙茉莉/张若琪)

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