表格：韩国企划财政部下修2015和2016年经济增长预估

路透首尔12月16日 - 以下是韩国企划财政部对2015年和2016年关键 经济指标修正后的预估值：(除非特殊说明，均为较上年同期的百分比变 化) 2015年 2016年 修正后 *前次 修正后 *前次 国内生产总值(GDP) 2.7 3.1 3.1 3.3 民间消费 2.1 2.1 2.4 2.7 设备投资 5.0 5.6 4.4 5.7 建设投资 4.2 4.5 4.3 3.9 IP产品投资 2.1 5.4 3.1 5.5 ^商品出口 -7.3 -1.5 2.1 5.4 ^商品进口 -16.5 -7.0 2.6 8.3 消费者物价指数(CPI) 0.7 0.7 1.5 1.3 经常帐(10亿美元) 112.0 94.0 98.0 88.0 ---------------- 最近几年实际GDP增幅(%) 2014 3.3 2013 3.0 2012 2.3 2011 3.7 2010 6.5 2009 0.7 ---------------- * 2015年6月公布 备注： --韩国央行对今年经济增长的预估现为2.7%。 --国际货币基金组织(IMF)10月预计，韩国今明两年分别成长2.7%和3 .2%。 --企划财政部下次将于2016年年中公布2016年经济预估修正值和2017 年经济预估。 消息来源：韩国企划财政部 (完) (编译 杜明霞；审校 李婷仪)