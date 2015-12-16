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亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 09:11 BJT

表格：韩国企划财政部下修2015和2016年经济增长预估

路透首尔12月16日 - 以下是韩国企划财政部对2015年和2016年关键
经济指标修正后的预估值：(除非特殊说明，均为较上年同期的百分比变
化)
    
                              2015年　 　      2016年
                          修正后  *前次    修正后 *前次
    国内生产总值(GDP)        2.7    3.1     3.1    3.3
     民间消费                2.1    2.1     2.4    2.7
     设备投资                5.0    5.6     4.4    5.7
     建设投资                4.2    4.5     4.3    3.9
     IP产品投资              2.1    5.4     3.1    5.5
     ^商品出口              -7.3   -1.5     2.1    5.4
     ^商品进口             -16.5   -7.0     2.6    8.3
    消费者物价指数(CPI)      0.7    0.7     1.5    1.3
    经常帐(10亿美元)       112.0   94.0    98.0   88.0
    ----------------
    最近几年实际GDP增幅(%)
    2014   3.3
    2013   3.0
    2012   2.3
    2011   3.7
    2010   6.5
    2009   0.7
    ----------------
    * 2015年6月公布
    
    备注：
    --韩国央行对今年经济增长的预估现为2.7%。
    --国际货币基金组织(IMF)10月预计，韩国今明两年分别成长2.7%和3
.2%。
    --企划财政部下次将于2016年年中公布2016年经济预估修正值和2017
年经济预估。
    
    消息来源：韩国企划财政部 (完)    
    
  
 (编译 杜明霞；审校 李婷仪)

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