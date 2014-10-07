韩国金融：外资9月卖超韩国股票，为六个月来首次

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透10月7日 - 韩国金融监督管理局(FSS)周二称，因欧洲投资者出脱股票，外资9月转为卖超韩国股票，为六个月来首次。
FSS数据显示，海外投资者上月净卖出0.5万亿(兆)韩元(4.7亿美元)韩股，8月为净买入2.5万亿韩元。
英国投资者9月净卖出韩股最多，价值1.0万亿韩元，且为连续第二个月卖超。
德国和挪威投资者也分别净卖出韩股0.4万亿韩元和0.3万亿韩元。
日本和美国投资者则分别买超1.0万亿韩元和0.8万亿韩元韩股，缓解卖超之势。
分析师称，尽管FSS没有解释卖超的原因，但最近对韩国大型家族企业第三季获利的担忧，促使外资撤走部分在韩国的投资。
韩国三星电子 周二表示，初估7-9月营业利润下降59.7%至4.1万亿韩元(38亿美元)，因其占市场领导地位的智能手机分支获利持续萎缩。
FSS数据同时显示，外资9月增持0.5万亿韩元韩国债券，9月为减持820亿韩元。
中国投资者对韩元债券投资最多，增持0.3万亿韩元。英国和马来西亚紧随其后，持仓均增加0.2万亿韩元。(完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申