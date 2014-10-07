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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 11:35 BJT

韩国金融：外资9月卖超韩国股票，为六个月来首次

路透10月7日 - 韩国金融监督管理局(FSS)周二称，因欧洲投资者出脱股票，外资9月转为卖超韩国股票，为六个月来首次。

FSS数据显示，海外投资者上月净卖出0.5万亿(兆)韩元(4.7亿美元)韩股，8月为净买入2.5万亿韩元。

英国投资者9月净卖出韩股最多，价值1.0万亿韩元，且为连续第二个月卖超。

德国和挪威投资者也分别净卖出韩股0.4万亿韩元和0.3万亿韩元。

日本和美国投资者则分别买超1.0万亿韩元和0.8万亿韩元韩股，缓解卖超之势。

分析师称，尽管FSS没有解释卖超的原因，但最近对韩国大型家族企业第三季获利的担忧，促使外资撤走部分在韩国的投资。

韩国三星电子 周二表示，初估7-9月营业利润下降59.7%至4.1万亿韩元(38亿美元)，因其占市场领导地位的智能手机分支获利持续萎缩。

FSS数据同时显示，外资9月增持0.5万亿韩元韩国债券，9月为减持820亿韩元。

中国投资者对韩元债券投资最多，增持0.3万亿韩元。英国和马来西亚紧随其后，持仓均增加0.2万亿韩元。(完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
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