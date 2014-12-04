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亚洲 | 2014年 12月 5日 星期五 07:49 BJT

韩国股市：外资11月转为买超韩股，此前连续两个月卖超

路透首尔12月5日 - 韩国金融监督管理局(FSS)周五公布的数据显示，外国投资者11月结束此前连续两个月卖超韩股的势头，转为买超，因全球风险胃纳升温。

FSS在一份声明中说，外资11月在韩国股市买超2.0万亿(兆)韩元(约合17.9亿美元)。

外资10月在韩国股市卖超2.1万亿韩元。

股市上个月从外资处寻获支撑，因欧洲央行和日本央行将提供充裕流动性的预期提振风险人气。

美国投资者11月在韩国股市买超0.9万亿韩元，规模居前。随后为新加坡和爱尔兰投资者，分别买超0.5和0.2万亿韩元。

FSS称，截至11月底，外资在韩国股市的投资总额为438.5万亿韩元，较前月增加7.9万亿韩元。

数据显示，截至11月底，外资持股在韩国股市中的占比为31.8%，略低于前月的32.1%。

FSS表示，11月外资增持0.5万亿韩元韩国债券，为连续第三个月增持。10月增持1.3万亿韩元。

中国投资者上个月增持0.3万亿韩元韩国债券，是增持数额最多的投资者。这是中国买家连续第四个月增持韩国债券。(完)

(编译 杜明霞；审校 许娜)
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