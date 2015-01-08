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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 11:39 BJT

韩国金融：12月外资撤出资金达到10个月最高，因全球市场动荡--FSS

根据FSS数据，美国投资者是最大的卖家，卖超0.7兆韩元股票；英国和沙特投资者紧随其后，分别卖超0.6兆和0.3兆韩元。

韩国综合股价指数 周四开盘后不久一度重挫逾9%，之后反弹走坚。

11月外资增持0.5兆韩元以韩元计价的债券。

马来西亚从韩国债市撤资0.8兆韩元，为撤资最多的外资；中国则增持0.6兆韩元，为连续第二个月增资最多的外资。

对于外资投资韩国股市或债市的月度变化，FSS并未置评、亦未给出解释。(完) (编译 洪曦/许娜；审校 戴素萍/徐文焰)
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