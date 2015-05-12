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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 10:11 BJT

韩国金融：4月外资连续第三个月流入韩国股市和债市

路透首尔5月12日 - 韩国金融监管机构周二公布的数据显示，海外投资者4月连续第三个月净买入韩国股票和债券，流入韩国股市的外资规模创2013年底来最高。

韩国金融监督管理局(FSS)数据显示，4月海外投资者净买入4.7万亿(兆)韩元(43亿美元)韩国股票，创2013年10月来最大单月买入规模。

全球流动性增加最近几个月提振新兴市场股市，韩国股市4月上涨逾4%。

美国投资者购买的规模最大，净买入2.3万亿韩元韩国股票。英国和爱尔兰投资者紧随其后，分别净买入1.3万亿和0.5万亿韩元。

截至4月底，外资持有规模占韩国股市总规模的30.7%。

数据还显示，外资4月增持0.1万亿韩元韩国债券。

新加坡投资者买入的债券最多，持仓净增8,985亿韩元，中国和瑞士投资者分别净增1,316亿韩元和805亿韩元。

FSS未对资金流动情况发表评论。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)

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