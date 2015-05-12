韩国金融：4月外资连续第三个月流入韩国股市和债市

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔5月12日 - 韩国金融监管机构周二公布的数据显示，海外投资者4月连续第三个月净买入韩国股票和债券，流入韩国股市的外资规模创2013年底来最高。
韩国金融监督管理局(FSS)数据显示，4月海外投资者净买入4.7万亿(兆)韩元(43亿美元)韩国股票，创2013年10月来最大单月买入规模。
全球流动性增加最近几个月提振新兴市场股市，韩国股市4月上涨逾4%。
美国投资者购买的规模最大，净买入2.3万亿韩元韩国股票。英国和爱尔兰投资者紧随其后，分别净买入1.3万亿和0.5万亿韩元。
截至4月底，外资持有规模占韩国股市总规模的30.7%。
数据还显示，外资4月增持0.1万亿韩元韩国债券。
新加坡投资者买入的债券最多，持仓净增8,985亿韩元，中国和瑞士投资者分别净增1,316亿韩元和805亿韩元。
FSS未对资金流动情况发表评论。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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