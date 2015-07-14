韩国金融：外资6月出脱韩国股票和债券，为去年底来首见

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔7月14日 - 周二公布的数据显示，外资6月出脱韩国股票和债券，为去年底以来首见，因希腊债务危机忧虑和中国股市大跌，促使投资者追捧避险资产。
韩国金融监督管理局(FSS)发表声明称，外资6月卖超9,500亿韩元(8.4042亿美元)韩国债券和股票，为去年12月以来首次同时出售这两种资产。
这也是自去年底外资卖超2万亿(兆)韩元以来的最大流出规模。
FSS数据显示，外资6月卖超5,610亿韩元债券，5月为买超3.2万亿韩元。
法国投资者卖超6,700亿韩元债券，卖超规模最大。
数据还显示，外资6月卖超3,890亿韩元韩国股票，5月则为买超1.4万亿韩元。
截止6月底，外资所持韩国股票和债券比重分别占到29.3%和6.9%。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”