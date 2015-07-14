韩国金融：外资6月出脱韩国股票和债券，为去年底来首见

路透首尔7月14日 - 周二公布的数据显示，外资6月出脱韩国股票和债券，为去年底以来首见，因希腊债务危机忧虑和中国股市大跌，促使投资者追捧避险资产。

韩国金融监督管理局(FSS)发表声明称，外资6月卖超9,500亿韩元(8.4042亿美元)韩国债券和股票，为去年12月以来首次同时出售这两种资产。

这也是自去年底外资卖超2万亿(兆)韩元以来的最大流出规模。

FSS数据显示，外资6月卖超5,610亿韩元债券，5月为买超3.2万亿韩元。

法国投资者卖超6,700亿韩元债券，卖超规模最大。

数据还显示，外资6月卖超3,890亿韩元韩国股票，5月则为买超1.4万亿韩元。