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货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 11:26 BJT

韩国汇市：韩元兑美元触及2013年8月以来低位，受累于美元全线走坚

路透首尔3月10日 - 韩元兑美元周二跌至2013年8月以来最低，因美国上周的强劲经济数据推动美元全线走高。

0317GMT，韩元兑美元 报1,121.8，可能连续第二天收低。(完)

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