焦点：韩国第一季GDP增速放缓 因资本支出与出口疲弱

路透首尔4月26日 - 韩国第一季经济增长速度较去年第四季减半，疲弱的出口与资本投资给决策者的乐观预期投上阴影。他们原本预计经济将在近期复苏。

韩国央行周二估计，第一季国内生产总值(GDP)较前季增长率放缓至0.4%，略低于预期，且为2015年第二季以来最弱。去年第四季增长0.7%。

路透调查的分析师此前预测，韩国第一季GDP较前季成长0.5%。

在该数据公布后，企划财政部马上表示经济将在第二季改善。而韩国央行则强调，由于新款手机与汽车的推出，消费情况从3月开始改善。

分析师对二者的说法均有所怀疑。

“目前的变量太多，包括结构性改革推动出现的好转能否持续。政府的论调听起来过于乐观，”Eugene Investment & Securities的首席分析师Lee Sang-jae表示。

“由于韩元KRW=近期走强，出口的表现不太好。我们需要看到中国经济反弹，但现在还不能把这个因素考虑在内。出口情况可能最快要等到第四季才会改善。”

第一季经济较上年同期增长2.7%，符合路透调查中分析师的预估。

第一季出口较前季下滑1.7%，几近抹去12月当季2.1%的增幅。

3月当季资本投资一如预期减少5.9%，创下自2012年第二季以来的最差表现，因为在全球充满不确定性的情况下，企业对投资仍犹豫不决。

韩国央行表示，资本支出在第二季过后料将改善，因为大韩航空(003490.KS)与韩亚航空(020560.KS)等主要国内航空公司计划在今年下半年购买飞机。

**降息在望**

GDP数据显示政府鼓励消费的努力成效不佳，该国经济主要的增长动力--出口也下滑。

民间消费出现近一年来首次下跌，环比下滑0.3%。这是2014年6月当季以来最大降幅，因去年末政府刺激消费支出举措的效果减退。

不过服务业活动环比增长0.5%，详细分析显示带动增长的是房地产和金融保险服务，而不是以消费者为基础的零售和食品销售。

“下半年可能会进一步下滑，但目前而言，第二季会因基期效应而好转。这将促使韩国央行为以后保留政策子弹，”三星证券分析师Stephen Lee称，他提到央行可能将利率从目前的1.50%下调。

多数分析师目前预计韩国央行近期会降息提振经济增长，Lee称降息时间可能比一些人预期的晚，因央行希望先观察正在进行中的结构性改革的影响。

韩国名义GDP及家庭信贷图表：link.reuters.com/tez85s

韩国经济情况一览：link.reuters.com/mad96t(完)