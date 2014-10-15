韩国经济：央行预计第三季GDP较前季成长0.9%，低于前次预估的1.1%

路透首尔10月15日 - 韩国央行周三公布声明中的图表显示，预计第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.9%，低于此前预估的成长1.1%。

图表还显示，韩国央行预计第四季GDP较前季成长1.0%，与7月时的预估相同。

韩国央行今日稍早降息25个基点至2.0%，并下调今明两年经济增长和通胀预估。 (完)