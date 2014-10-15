韩国经济：央行预计第三季GDP较前季成长0.9%，低于前次预估的1.1%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔10月15日 - 韩国央行周三公布声明中的图表显示，预计第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.9%，低于此前预估的成长1.1%。
图表还显示，韩国央行预计第四季GDP较前季成长1.0%，与7月时的预估相同。
韩国央行预计明年第一季GDP较前季增长0.9%，前次预估为增长1.0%。
韩国央行今日稍早降息25个基点至2.0%，并下调今明两年经济增长和通胀预估。 (完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。