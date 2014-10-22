路透调查：韩国第三季GDP料反弹，但全球经济前景黯淡带来风险

部分分析师表示，由于经济前景仍然具有不确定性，不能排除再次降息的可能性。近来由于全球增长放缓的担忧，金融市场再次出现动荡。中国经济降温，以及欧洲出现衰退的风险，令人对全球需求产生疑虑。

“只有出口走软，或美国收紧政策引发金融波动，危及了股市，才有可能进一步降息，”Taurus投资和证券的分析师Kim Jong-su表示。

“国内需求正从第二季的糟糕水平复苏，不会再恶化了。”

本周韩国央行总裁李柱烈表示，下调后的经济预测面临的风险仍比较均衡。为了促进经济增长的活力，韩国央行今年两次下调利率，共降息50个基点。

出口可能为第三季经济增长挽回一些颜面。韩国第三季出口年率增长3.9%，为去年第四季创下4.7%增幅以来最快增速。

7月韩国新财长上任，并推出一系列促增长措施，也使经济获得提振。

路透调查显示，以年率来看，韩国经济第三季可能增长3.3%。

不过韩国央行表示，复苏的速度慢于预期，并在10月稍早将全年增长预估由3.8%下调至3.5%，指称第三季改善情况逊于预期。(完)