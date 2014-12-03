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货币新闻 | 2014年 12月 4日 星期四 07:16 BJT

韩国数据：第三季GDP修正后仍为较前季成长0.9%，较上年同期成长3.2%

路透首尔12月4日 - 韩国央行周四公布的数据显示，第三季经季节调整的国内生产总值(GDP)修正后较前季成长0.9%，较前值没有变化。

该增幅高于第二季的成长0.5%。

韩国央行的数据显示，7-9月GDP修正后较上年同期增长3.2%，也与央行在10月24日公布的前值相同。

民间消费小幅下修至较前季成长1.0%，前值为增长1.1%。资本投资从下滑0.8%上修为下滑0.5%。(完)

(编译 杜明霞；审校 张荻)
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