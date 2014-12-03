韩国数据：第三季GDP修正后仍为较前季成长0.9%，较上年同期成长3.2%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透首尔12月4日 - 韩国央行周四公布的数据显示，第三季经季节调整的国内生产总值(GDP)修正后较前季成长0.9%，较前值没有变化。
该增幅高于第二季的成长0.5%。
韩国央行的数据显示，7-9月GDP修正后较上年同期增长3.2%，也与央行在10月24日公布的前值相同。
民间消费小幅下修至较前季成长1.0%，前值为增长1.1%。资本投资从下滑0.8%上修为下滑0.5%。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。