表格：韩国第一季GDP修正至较上年同期成长2.5%，略高于初值

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔6月4日 - 下表为韩国央行周四公布的2015年1-3月修正后的国内生产总值(GDP)数据细节:
较前季变动百分比，经季节调整:
修正值 *初估值
GDP成长率 0.8 0.8
各产业成长率:
农林渔业 3.4 2.9
制造业 0.4 0.4
建筑业 2.0 2.5
服务业 0.9 0.9
按支出类别增长率：
民间消费 0.6 0.6
政府支出 0.2 0.2
设备投资 0.2 0.0
建筑投资 7.4 7.5
IP产品投资 2.3 2.6
商品和服务出口 0.1 0.0
商品和服务进口 0.6 0.5
较上年同期百分比变化：
修正值 *初估值
GDP成长率 2.5 2.4
各产业成长率:
农林渔业 6.3 5.8
制造业 0.7 0.7
建筑业 0.2 0.7
服务业 3.1 3.1
按支出类别增长率：
民间消费 1.5 1.5
政府支出 3.1 3.1
设备投资 5.8 5.7
建筑投资 0.6 0.7
IP产品投资 1.7 2.0
商品和服务出口 0.1 0.0
商品和服务进口 1.9 1.8
过去几季GDP成长率(百分比变化，经修正)
较前季 较上年同期
2014年第四季 0.3 2.7
2014年第三季 0.8 3.3
2014年第二季 0.5 3.4
2014年第一季 1.1 3.9
2013年第四季 0.9 3.7
往年全年GDP成长率数据(百分比):
2014 3.3
2013 2.9
2012 2.3
2011 3.7
2010 6.5
2009 0.7
注：*为4月23日公布的初值。(完)
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