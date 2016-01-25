表格：韩国第四季经季调GDP较前季增长0.6%，增幅不到上季的一半

标题新闻：新西兰1月消费者信心指数升至21个月高位128.7--澳新银行调查
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路透首尔1月26日 - 韩国央行周二公布的初值显示，第四季韩国经济经季节调整后较前季增长0.6%。
下表为韩国央行公布10-12月国内生产总值(GDP)初值的细节：
较前季变动百分比，经季节调整：
2015年第四季 *2015年第三季
GDP成长率 0.6 1.3
各产业GDP成长率:
农林渔业 -1.4 6.5
制造业 0.6 0.1
建筑业 -0.4 5.6
服务业 0.8 1.0 支出增长
民间消费 1.5 1.2
政府消费 1.2 1.7
设备投资 0.9 1.8
建筑投资 -6.1 5.0
知识产权产品投资 0.3 0.1
出口(商品&服务) 2.1 -0.6
进口(商品&服务) 2.8 1.1
(较上年同期变动百分比)
2015年第四季 *2015年第三季
GDP成长率 3.0 2.7
各产业GDP成长率:
农林渔业 -4.5 -0.7
制造业 2.3 1.7
建筑业 7.1 4.6
服务业 2.7 2.6 支出增长
民间消费 3.2 2.1
政府消费 3.9 3.0
设备投资 3.5 6.6
建筑投资 7.3 5.7
知识产权产品投资 1.9 1.2
出口(商品&服务) 1.9 0.3
进口(商品&服务) 5.5 3.2
过去几季GDP成长率(百分比变化)
较前季 较上年同期
2015年第二季 0.3 2.2
2015年第一季 0.8 2.5
2014年第四季 0.3 2.7
2014年第三季 0.8 3.3
2014年第二季 0.5 3.4
往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比):
2015 2.6
2014 3.3
2013 2.9
2012 2.3
2011 3.7
2010 6.5
* 为2015年12月3日公布的修正值。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
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路透布鲁塞尔1月18日 - 日本消费电子集团东芝 周三上诉失败。欧盟五年前对东芝与Panasonic 的合资公司MTPD开出罚单，东芝提出上诉。但欧洲最高法院称，东芝对MTPD的决策存在影响，因此须承担连带责任。
“我们的立场没有改变，那就是在监控第一季经济表现后，将会对是否追加预算做出决定，”崔相穆周四透过电话对路透表示。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)