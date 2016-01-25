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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 07:37 BJT

表格：韩国第四季经季调GDP较前季增长0.6%，增幅不到上季的一半

路透首尔1月26日 - 韩国央行周二公布的初值显示，第四季韩国经济经季节调整后较前季增长0.6%。

下表为韩国央行公布10-12月国内生产总值(GDP)初值的细节：

较前季变动百分比，经季节调整：

2015年第四季 *2015年第三季

GDP成长率 0.6 1.3

各产业GDP成长率:

农林渔业 -1.4 6.5

制造业 0.6 0.1

建筑业 -0.4 5.6

服务业 0.8 1.0 　　支出增长

民间消费 1.5 1.2

政府消费 1.2 1.7

设备投资 0.9 1.8

建筑投资 -6.1 5.0

知识产权产品投资 0.3 0.1

出口(商品&服务) 2.1 -0.6

进口(商品&服务) 2.8 1.1

(较上年同期变动百分比)

2015年第四季 *2015年第三季

GDP成长率 3.0 2.7

各产业GDP成长率:

农林渔业 -4.5 -0.7

制造业 2.3 1.7

建筑业 7.1 4.6

服务业 2.7 2.6 　　支出增长

民间消费 3.2 2.1

　政府消费 3.9 3.0

设备投资 3.5 6.6

建筑投资 7.3 5.7

知识产权产品投资 1.9 1.2

出口(商品&服务) 1.9 0.3

进口(商品&服务) 5.5 3.2

过去几季GDP成长率(百分比变化)

较前季 较上年同期

2015年第二季 0.3 2.2

2015年第一季 0.8 2.5

2014年第四季 0.3 2.7

2014年第三季 0.8 3.3

2014年第二季 　 0.5 3.4

往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比):

2015 2.6

2014 3.3

2013 2.9

2012 2.3

2011 3.7

2010 6.5

* 为2015年12月3日公布的修正值。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)

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