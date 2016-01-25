表格：韩国第四季经季调GDP较前季增长0.6%，增幅不到上季的一半

日本个股：东芝因合资企业垄断受罚一事上诉欧盟法院，但遭驳回

路透布鲁塞尔1月18日 - 日本消费电子集团东芝 周三上诉失败。欧盟五年前对东芝与Panasonic 的合资公司MTPD开出罚单，东芝提出上诉。但欧洲最高法院称，东芝对MTPD的决策存在影响，因此须承担连带责任。