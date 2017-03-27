表格：韩国第四季GDP上修至较前季增长0.5%，较上年同期增长2.4%

纽约期市：可可期货录得2011年以来最大单日跌幅，交投活跃
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
路透首尔3月28日 - 下表为韩国央行周二公 布的2016年10-12月国内生产总值(GDP)修正数据 细节： 较前季变动百分比，经季节调整： 修正值 *初估值 GDP增长率 0.5 0.4 各产业增长率： 农林渔业 -1.8 -2.8 制造业 1.8 1.8 建筑业 1.3 0.5 服务业 0.2 0.0 按支出类别增长率 ： 民间消费 0.2 0.2 政府支出 0.6 0.5 设备投资 5.9 6.3 建筑投资 -1.2 -1.7 IP产品投资 0.6 0.2 商品和服务出口 -0.1 -0.1 商品和服务进口 -0.1 0.2 较上年同期百分比变化： 修正值 *初估值 GDP增长率 2.4 2.3 各产业增长率： 农林渔业 -4.7 -4.8 制造业 2.7 1.9 建筑业 10.1 10.2 服务业 1.8 2.0 按支出类别增长率： 民间消费 1.5 1.6 政府支出 3.6 3.4 设备投资 2.0 1.5 建筑投资 11.6 11.8 IP产品投资 2.6 2.7 商品和服务出口 1.2 0.5 商品和服务进口 3.3 2.0 过去几季GDP增长率(百分比变化，经修正) ： 较前季 较上年同期 2016年第三季 0.5 2.6 2016年第二季 0.9 3.4 2016年第一季 0.5 2.9 往年全年GDP增长率数据(百分比)： 2015年 2.8 2014年 3.3 2013年 2.9 2012年 2.3 2011年 3.7 注：*为1月25日公布的初值。 (完)
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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