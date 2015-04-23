更新版 1-韩国数据：第一季GDP同比增长2.4%为两年最低，经济仍未强劲复苏

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
知识产权产品投资较前季增加2.6%，创2013年第四季来最快增速，因企业投资于研发活动。
服务和耐用品需求，提振第一季民间消费经季节调整后上升0.6%，去年第四季为增长0.5%。
第一季资本投资没有增长，去年第四季为上升4.0%。第一季政府支出增加0.2%。
韩国央行已经表示经济有改善迹象，现在按兵不动，静待去年8月至今年3月期间三次降息举措发挥成效，以及全球油价下滑带来助益。(完)
(编译 王丽鑫/戴素萍/杜明霞；审校 郑茵/王兴亚/张若琪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。