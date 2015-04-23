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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 08:21 BJT

更新版 1-韩国数据：第一季GDP同比增长2.4%为两年最低，经济仍未强劲复苏

知识产权产品投资较前季增加2.6%，创2013年第四季来最快增速，因企业投资于研发活动。

服务和耐用品需求，提振第一季民间消费经季节调整后上升0.6%，去年第四季为增长0.5%。

第一季资本投资没有增长，去年第四季为上升4.0%。第一季政府支出增加0.2%。

韩国央行已经表示经济有改善迹象，现在按兵不动，静待去年8月至今年3月期间三次降息举措发挥成效，以及全球油价下滑带来助益。(完)

(编译 王丽鑫/戴素萍/杜明霞；审校 郑茵/王兴亚/张若琪)

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