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货币新闻 | 2015年 4月 23日 星期四 08:34 BJT

韩国经济：民间消费已经回升，但增幅不高--央行官员

路透首尔4月23日 - 韩国央行一位官员周四表示，韩国民间消费已经小幅回升，但增幅不算高。此前韩国公布第一季经济增长数据。

“我们仍处于复苏过程，很难说(民间消费)活动已经大幅增长，”韩国央行经济统计部门主管Jeon Seung-cheol说。

Jeon指的是韩国第一季民间消费较前季增长0.6%，去年第四季为增长0.5% 。(完)

(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)

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