韩国经济：民间消费已经回升，但增幅不高--央行官员

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透首尔4月23日 - 韩国央行一位官员周四表示，韩国民间消费已经小幅回升，但增幅不算高。此前韩国公布第一季经济增长数据。
“我们仍处于复苏过程，很难说(民间消费)活动已经大幅增长，”韩国央行经济统计部门主管Jeon Seung-cheol说。
Jeon指的是韩国第一季民间消费较前季增长0.6%，去年第四季为增长0.5% 。(完)
(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。