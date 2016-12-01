表格：韩国第三季GDP略微下修至较前季增长0.6%，较上年同期增2.6%

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透首尔12月2日 - 下表为韩国央行周五公布的2016年7-9月国内生 产总值(GDP)修正数据细节： 较前季变动百分比，经季节调整： 修正值 *初估值 GDP增长率 0.6 0.7 各产业增长率： 农林渔业 -1.6 -0.9 制造业 -0.9 -1.0 建筑业 3.7 4.4 服务业 0.9 1.0 按支出类别增长率： 民间消费 0.5 0.5 政府支出 1.4 1.4 设备投资 0.2 -0.1 建筑投资 3.5 3.9 IP产品投资 0.6 0.4 商品和服务出口 0.6 0.8 商品和服务进口 2.8 2.4 较上年同期百分比变化： 修正值 *初估值 GDP增长率 2.6 2.7 各产业增长率: 农林渔业 -4.6 -3.9 制造业 0.6 0.7 建筑业 10.6 11.3 服务业 2.7 2.8 按支出类别增长率： 民间消费 2.7 2.6 政府支出 4.0 4.0 设备投资 -4.2 -4.5 建筑投资 11.4 11.9 IP产品投资 3.1 2.9 商品和服务出口 2.7 2.9 商品和服务进口 4.9 4.6 过去几季GDP增长率(百分比变化，经修正)： 较前季 较上年同期 2016年第二季 0.8 3.3 2016年第一季 0.5 2.8 2015年第四季 0.7 3.1 2015年第三季 1.2 2.8 2015年第二季 0.4 2.2 2015年第一季 0.8 2.4 2014年第四季 0.3 2.7 往年全年GDP增长率数据(百分比)： 2015年 2.6 2014年 3.3 2013年 2.9 2012年 2.3 2011年 3.7 注：*为10月25日公布的初值。(完) (编译 杜明霞；审校 张涛)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。