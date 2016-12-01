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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 07:25 BJT

表格：韩国第三季GDP略微下修至较前季增长0.6%，较上年同期增2.6%

路透首尔12月2日 - 下表为韩国央行周五公布的2016年7-9月国内生
产总值(GDP)修正数据细节：
    
    较前季变动百分比，经季节调整：
    
    
                      修正值       *初估值
    GDP增长率            0.6         0.7
    各产业增长率：
      农林渔业          -1.6        -0.9
      制造业            -0.9        -1.0
      建筑业             3.7         4.4
      服务业             0.9         1.0
    按支出类别增长率：
      民间消费           0.5         0.5
      政府支出           1.4         1.4
      设备投资           0.2        -0.1
      建筑投资           3.5         3.9
      IP产品投资         0.6         0.4
      商品和服务出口     0.6         0.8
      商品和服务进口     2.8         2.4

    较上年同期百分比变化：
                        修正值     *初估值
    GDP增长率            2.6         2.7
    各产业增长率:
      农林渔业          -4.6        -3.9
      制造业             0.6         0.7
      建筑业            10.6        11.3
      服务业             2.7         2.8
    按支出类别增长率：
      民间消费           2.7         2.6
      政府支出           4.0         4.0 
      设备投资          -4.2        -4.5
      建筑投资          11.4        11.9
      IP产品投资         3.1         2.9
      商品和服务出口     2.7         2.9
      商品和服务进口     4.9         4.6

    过去几季GDP增长率(百分比变化，经修正)：
                        较前季    较上年同期
     2016年第二季        0.8       3.3
     2016年第一季        0.5       2.8
     2015年第四季        0.7       3.1
     2015年第三季        1.2       2.8
     2015年第二季        0.4       2.2
     2015年第一季        0.8       2.4
     2014年第四季        0.3       2.7

    往年全年GDP增长率数据(百分比)：
     2015年      2.6
     2014年      3.3
     2013年      2.9
     2012年      2.3
     2011年      3.7

    注：*为10月25日公布的初值。(完)    
    
  
 (编译 杜明霞；审校 张涛)

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