表格：韩国第四季GDP较前季增长0.4%，略高于预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透首尔1月25日 - 下表为韩国央行公布10-12月国内生产总值(GDP) 初值的细节： 较前季变动百分比，经季节调整： 2016年第四季 *2016年第三季 GDP成长率 0.4 0.6 各产业GDP成长率： 农林渔业 -2.8 -1.6 制造业 1.8 -0.9 建筑业 0.5 3.7 服务业 0.0 0.9 按支出类别成长率： 民间消费 0.2 0.5 政府消费 0.5 1.4 设备投资 6.3 0.2 建筑投资 -1.7 3.5 知识产权产品投资 0.2 0.6 出口(商品&服务) -0.1 0.6 进口(商品&服务) 0.2 2.8 较上年同期变动百分比： 2016年第四季 *2016年第三季 GDP成长率 2.3 2.6 各产业GDP成长率: 农林渔业 -4.8 -4.6 制造业 1.9 0.6 建筑业 10.2 10.6 服务业 2.0 2.7 按支出类别成长率： 民间消费 1.6 2.7 政府消费 3.4 4.0 设备投资 1.5 -4.2 建筑投资 11.8 11.4 知识产权产品投资 2.7 3.1 出口(商品&服务) 0.5 2.7 进口(商品&服务) 2.0 4.9 *为2016年12月2日公布的修正值。 过去几季GDP成长率(百分比变化) 较前季 较上年同期 2016年第三季 0.6 2.6 2016年第二季 0.8 3.3 2016年第一季 0.5 2.8 2015年第四季 0.7 3.1 2015年第三季 1.2 2.8 2015年第二季 0.4 2.2 2015年第一季 0.8 2.4 往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比)： 2015 2.6 2014 3.3 2013 2.9 2012 2.3 2011 3.7 (完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。