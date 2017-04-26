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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 07:50 BJT

表格：韩国第一季GDP环比增0.9%好于预期，为去年第二季来最快增速

    路透首尔4月27日 - 韩国央行周四公布的初值显示，2017年第一季国
内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，因出口和资本投资强劲。            
    
    下表为韩国央行公布1-3月GDP初值的细节：
    
    较前季变动百分比，经季节调整：
                   2017年第一季   *2016年第四季
    GDP成长率             0.9       0.5
    各产业GDP成长率：
      农林渔业            6.4      -1.8
      制造业              2.0       1.8
      建筑业              4.0       1.3
      服务业              0.1       0.2
    
    按支出类别成长率：
      民间消费            0.4       0.2
      政府消费            0.5       0.6
      设备投资            4.3       5.9
      建筑投资            5.3      -1.2
      知识产权产品投资   -0.2       0.6
      出口(商品&服务)     1.9      -0.1
      进口(商品&服务)     4.3      -0.1
    
    (较上年同期变动百分比)
                  2017年第一季   *2016年第四季
    GDP成长率             2.7       2.4
    各产业GDP成长率:
      农林渔业           -2.0      -4.7
      制造业              4.4       2.7
      建筑业             10.8      10.1
      服务业              1.5       1.8
    
    按支出类别成长率：
      民间消费            2.0       1.5
    　政府消费            2.7       3.6
      设备投资           14.3       2.0
      建筑投资            9.7      11.6
      知识产权产品投资    2.2       2.6
      出口(商品&服务)     3.7       1.2
      进口(商品&服务)     9.4       3.3
    
    * 为2017年3月28日公布的修正值。
    
    过去几季GDP成长率(百分比变化)
                     较前季    较上年同期
     2016第四季        0.5       2.4
     2016第三季        0.5       2.6
     2016第二季        0.9       3.4
     2016第一季        0.5       2.9
     2015第四季        0.7       3.2
     2015第三季        1.3       3.0
     2015第二季        0.4       2.4
     2015第一季        0.8       2.6

    往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比)：
     2016           2.8
     2015           2.8
     2014           3.3
     2013           2.9
     2012           2.3
     2011           3.7
    (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
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