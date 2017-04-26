表格：韩国第一季GDP环比增0.9%好于预期，为去年第二季来最快增速

香港股市：黑色暴雨警告期间证券及衍生产品市场如常交易--港交所
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透首尔4月27日 - 韩国央行周四公布的初值显示，2017年第一季国 内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，因出口和资本投资强劲。 下表为韩国央行公布1-3月GDP初值的细节： 较前季变动百分比，经季节调整： 2017年第一季 *2016年第四季 GDP成长率 0.9 0.5 各产业GDP成长率： 农林渔业 6.4 -1.8 制造业 2.0 1.8 建筑业 4.0 1.3 服务业 0.1 0.2 按支出类别成长率： 民间消费 0.4 0.2 政府消费 0.5 0.6 设备投资 4.3 5.9 建筑投资 5.3 -1.2 知识产权产品投资 -0.2 0.6 出口(商品&服务) 1.9 -0.1 进口(商品&服务) 4.3 -0.1 (较上年同期变动百分比) 2017年第一季 *2016年第四季 GDP成长率 2.7 2.4 各产业GDP成长率: 农林渔业 -2.0 -4.7 制造业 4.4 2.7 建筑业 10.8 10.1 服务业 1.5 1.8 按支出类别成长率： 民间消费 2.0 1.5 政府消费 2.7 3.6 设备投资 14.3 2.0 建筑投资 9.7 11.6 知识产权产品投资 2.2 2.6 出口(商品&服务) 3.7 1.2 进口(商品&服务) 9.4 3.3 * 为2017年3月28日公布的修正值。 过去几季GDP成长率(百分比变化) 较前季 较上年同期 2016第四季 0.5 2.4 2016第三季 0.5 2.6 2016第二季 0.9 3.4 2016第一季 0.5 2.9 2015第四季 0.7 3.2 2015第三季 1.3 3.0 2015第二季 0.4 2.4 2015第一季 0.8 2.6 往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比)： 2016 2.8 2015 2.8 2014 3.3 2013 2.9 2012 2.3 2011 3.7 (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)