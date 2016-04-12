韩国政府欲推动高尔夫大众化 期冀鼓励消费刺激经济增长

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔4月12日 （记者 Christine Kim） - 如果韩国政府能够成功推动高尔夫大众化，更多韩国人会带上自己的球杆走上球场，并且将有更多的公共高尔夫球场。

韩国政府希望使高尔夫运动价格更亲民、去精英化，以鼓励更多人亲身参与。

韩国运动员目前占据了美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛前十名的半壁江山，政府此举并非意在寻找新一代冠军。

这事关金钱，也是韩国鼓励民众更多消费的举措之一。鼓励更多消费是为了抵消韩国大型出口商当下遭遇的不景气。

韩国上月发布了一份109页的文件，里面列出了刺激疲软经济的举措，包括一系列旨在推动诸多运动项目大众化的微观措施。

但鉴于高尔夫在韩国这个对身份敏感的社会中占据不同寻常的位置，推广高尔夫的措施尤为引人瞩目。

“高尔夫已变得非常受大众欢迎，但它仍然有一种精英与奢侈的形象，而且费用很高，”韩国企划财政部经济政策局主管Lee Hoseung对路透表示。

“我们推动高尔夫大众化、减轻消费者的一些负担、扩大高尔夫消费的人群、增强高尔夫行业的国际竞争力，我认为这么做是对的，”Lee说道。

韩国女子高尔夫的成就令韩国人感到骄傲。自朴世莉1998年成为美国女子公开赛最年轻的冠军得主以来，高尔夫在韩国人心中占据特殊位置。

但高尔夫运动的高昂费用让许多普通爱好者望球场却步。

他们选择前往一些模拟高尔夫球吧，譬如首尔江南区的Loving You Golfzon，享受在屏幕上打球的虚拟体验。

“当然，这可能感觉不真实，但这便宜，也方便，”44岁的Lee Seung-yeop说道。Lee每周最少玩三次模拟高尔夫，但可能一个月才去一次真正的球场。

这很容易理解。

对于大多数韩国人来说，一家私人高尔夫俱乐部入会费仍然令人咋舌，即使入会费已从2008年的纪录高点3.17亿韩元（275,125美元）降低了三分之一。

韩国公共球场四人一组打一轮高尔夫，每人大约需175-220美元。

付给一位共享球童的费用在70-105美元之间。韩国政府注意到这个费用远多于邻国日本高尔夫运动者所需的花费。

尽管如此，韩国人每年在高尔夫上的花费仍高达130亿美元左右，人均约260美元。

高尔夫占据韩国参与型运动收入的38%。但对这项运动的兴趣正在陷入停滞。

据韩国休闲业研究所（Korea Leisure Industry Institute），2000年代的多数时候高尔夫运动录得两位数增长，而去年韩国473家高尔夫球场接待的客流量仅增长5.3%。

与此同时，据韩国模拟高尔夫文化协会（Korea Simulation Golf Culture Association），模拟高尔夫球吧蓬勃发展，其数量去年超过7,000家。（完）