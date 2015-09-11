特写：在韩国请祖父母照顾孙辈？ 请付工资

2015年9月1日，韩国首尔，一位老师在给老人们上育儿课。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔9月11日（记者 Christine Kim） - Ock Mi-eun今年57岁了，外孙两年前出生以来她就在照顾外孙，这样她女儿就能去安心工作，而她女儿每月为此付给她100万韩元（合830美元）。

在韩国，付钱请祖父母照顾孙辈的情况并不少见，现在这么做的人越来越多，并且有职业化的架势，付给老人的钱跟请保姆的费用相仿。

Ock每天把外孙从早间托儿所接回家，然后照顾他，直到女儿晚上来接孩子。她说：“你把孩子交给别人了，应该付些报酬。”

为老人开设的育儿课程在2013年之前很少见，而现在公共保健中心有很多这样的课程，会教急救术、婴儿按摩、喂养以及与儿童游戏等课程。

教授育儿课程的Song Geum-re说：“他们非常想学习现代育儿知识，因为现在跟他们那时候远远不同了，他们不想被孩子看扁。”

这种趋势和韩国的人口结构变化有关，韩国是老龄化最严重的国家之一。女性外出工作的比例创下纪录高位，而老年群体的贫困率较高，这意味着许多老年人需要收入。

在韩国，新妈妈经常因为找不到合适的托儿机构而难以重返职场，托儿机构供不应求。去年一名议员称，日托机构名额与儿童人数的比例为1:11，而更受欢迎的政府托儿机构的比例更达到1:47。

2011年时，韩国京畿道家庭与妇女研究所（Gyeonggido Family and Women's Research Institute）调查显示，受访的300名照顾孙辈的老人中，有近80%得到儿女的经济补偿。

韩国健康与社会事务研究所（Korea Institute for Health and Social Affairs）访问学者Suh Moon-hee称，花钱请祖父母照顾孙辈本非新鲜事，不过这种现象已越来越普遍，且支付的金额越来越高，趋于职业化。

她说：“以前，韩国人付给老人照顾孩子的钱是付给保姆的三分之一，因为他们平时就会给老人一些经济上的资助。而现在他们付给老人的钱等同于保姆的薪水。这更像是服务交易。”

对许多家庭而言，出钱请祖父母照顾孩子是互惠互利，这可以成为老人重要的收入来源。政府数据显示，韩国66岁以上的老人中，有49%处于贫困境地。

这种新的职业化趋势甚至有的情况下与日托中心相仿。Song称，有的老人在工作时间上较真，有的到晚上6:00就准时“下班”。

她说：“祖父母在朋友之间交流信息，譬如子女付了多少钱，诸如之类的。就是商业化的架势。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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