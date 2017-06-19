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亚洲 | 2017年 6月 19日 星期一 09:09 BJT

韩国经济：政府收紧楼市贷款规定，以控制一些城市的买房热潮

路透首尔6月19日 - 韩国企划财政部和金融监管机构发布声明表示，将在首尔等楼市显示出过热迹象的地区，把购房者可以贷款的上限从房屋价值的70%收紧至60%。

声明称，这些地区的还款上限将从购房者年收入的60%收紧至50%。

新规将于7月3日生效。

韩国政府还将限制首尔、釜山部分地区、以及世宗的新建公寓转售行为，直到产权登记完成，以控制这些地区的投机性投资。(完) (编译 杜明霞；审校 白云)
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