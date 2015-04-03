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货币新闻 | 2015年 4月 3日 星期五 13:23 BJT

韩国经济：第一季经济指标不尽如人意，但最近复苏增强--财长

路透首尔4月3日 - 韩国企划财政部长崔炅焕周五表示，韩国第一季经济指标不尽如人意，但经济复苏迹象在3月全月增强，并持续到4月初。

崔炅焕在与企划财政部的官员举行会议时做出上述讲话，他希望经济复苏增强能刺激民间消费。

此前一天崔炅焕表示韩国经济出现复苏迹象。韩国央行一周后将举行政策会议。(完)

(编译 李春喜 审校 于春红)
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