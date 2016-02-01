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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 06:46 BJT

韩国经济：周三将公布刺激举措，因不确定性升高--企划财政部长官

路透首尔2月2日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周二表示，鉴于面临的不确定性升高，韩国周三将公布旨在提振经济增长的举措。他指出，日本实施负利率是不确定因素之一。

“自从年初以来，由于中国股市震荡、油价下滑和日本央行采取负利率，外部不确定性因素已经增加，”柳一镐与商业游说团体会面时说。

“我们明天将宣布在第一季支撑经济的举措。”(完)

(编译 杜明霞；审校 利棣儿)

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