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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 10:33 BJT

更新版 1-韩国经济：7月出口按年增幅创七个月高位，但前景仍面临挑战

据一项路透调查的预测中值，韩国7月出口料较上年同期成长4.7%，进口增长3.1%。6月出口增长2.5%，进口增加了4.1%。

韩国是全球第七大出口国，每月率先公布贸易数据，因此可通过其数据及时衡量全球需求的力道。

韩国政府原本预计出口会在今年初开始回升，但到目前为止出口仍然疲软，因邻国中国的经济放缓，其他地区需求的复苏也不均衡。

周五出炉的一份民间调查结果显示，汇丰/Markit韩国新出口订单分项指数7月微升至49.9，6月为49.8，但连续第四个月低于50，凸显国际市场的挑战。

韩国经济增长严重依赖出口，因智能手机、汽车和石油提炼行业等主要出口行业的表现对就业和投资的影响非常大。

韩国7月对中国出口较上年同期减少7.0%，对美国和欧盟出口分别增长19.4%和11.5%。 (完) (编译 许娜/王丽鑫； 审校 白云)
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