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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 09:31 BJT

韩国经济：企划财政部官员称仍认为经济在温和复苏

路透首尔3月2日 - 韩国企划财政部官员Lee Chan-woo表示：

* 预计2月工业生产将改善

* 仍认为经济在温和复苏

* 出口从规模看增长稳健

* 油价下跌将有助全年出口实现增长

* 预计第一季GDP较上季增长1%左右 (完)
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