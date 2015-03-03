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货币新闻 | 2015年 3月 4日 星期三 07:11 BJT

韩国经济：企划财政部长官称油价下跌是国内经济最有利因素

路透首尔3月4日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周三称，韩国经济复苏虽疲弱，但仍在好转，不过国外存在不确定性，欧元区、中国和日本经济迟滞仍是下行风险。

崔炅焕在首尔的一次演讲中还表示，油价下跌是对韩国经济最有利的因素。(完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
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