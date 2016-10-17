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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 14:46 BJT

更新版 1-韩国经济：企划财政部官员称2016年经济预期能够实现

Lee说，最近该国最大汽车厂现代汽车发生的罢工是更大的风险。他认为8月工业生产下滑的一半原因是始于夏季的罢工。

“但我们的经济并不仅仅是三星和现代。这些损失可以通过消费和投资弥补。”

他说今年经济增长可能轻松达到政府预测的2.8%，明年可能超出这个水平。

韩国周五公布数据显示，8月经季节调整的工业生产较前月下降2.4%，创19个月最大降幅，受汽车行业罢工冲击。 (完)

(编译 王颖/李春喜 审校 孙茉莉/汪红英)

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