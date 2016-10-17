更新版 1-韩国经济：企划财政部官员称2016年经济预期能够实现

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
Lee说，最近该国最大汽车厂现代汽车发生的罢工是更大的风险。他认为8月工业生产下滑的一半原因是始于夏季的罢工。
“但我们的经济并不仅仅是三星和现代。这些损失可以通过消费和投资弥补。”
他说今年经济增长可能轻松达到政府预测的2.8%，明年可能超出这个水平。
韩国周五公布数据显示，8月经季节调整的工业生产较前月下降2.4%，创19个月最大降幅，受汽车行业罢工冲击。 (完)
(编译 王颖/李春喜 审校 孙茉莉/汪红英)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。