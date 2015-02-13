路透专访：过去六个月韩元走势受市场主导--IMF

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透首尔2月13日 - 国际货币基金组织(IMF)表示，过去六个月的韩元走势符合市场趋势，显示韩国当局对于强力干预汇市颇为自制。此前，IMF就曾敦促韩国当局不要干预汇市。
近期的央行数据显示，几个月来其外汇储备小幅下降，表明韩国当局改变了以往当韩元大涨时，就会大举买入美元的做法。
“从可获得的数据来看，我认为过去六个月韩元走势受市场主导，所以政府正在寻求使外汇政策更加灵活。我们认为，这么做是对的，”IMF部门主管Brian Aitken接受路透专访时称。
据交易商和分析师表示，外界认为韩国外汇当局会在市场动荡的时候入市干预，通常会压低韩元兑美元，以支持本国出口商。
以往这曾招致美国和IMF的抱怨。IMF去年就曾在报告中称，没有必要通过干预汇市来进一步增加外汇储备。
近几个月韩国决策者一再表示，尽管他们采取了一些平抑市场波动的操作，但没有对抗潮流。
韩元兑美元 去年触及五年高点，不过美元自11月来开始大幅走强，令韩元和其他亚洲货币承压。
Aitken亦表示，韩国家庭债务负担目前并不会危及到金融业。
“一个很有意思的事，韩国家庭债务占收入的比重在上升，资产占收入之比也在增加。因此他们并不是借钱来消费。”他说道。
周五稍早公布的数据显示，韩国第四季家庭可支配收入较上季增加，擦亮民间消费前景。
Aitken发表讲话之际适值IMF对韩国进行年度访问，双方讨论经济发展和政策。(完)
(编译 许娜/孙茉莉; 审校 李婷仪/于春红)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)