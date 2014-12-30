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货币新闻 | 2014年 12月 31日 星期三 07:30 BJT

表格：韩国12月CPI较上年同期上升0.8%，升幅为逾15年来最低

路透首尔12月31日 - 韩国统计局周三公布的数据显示：
    
    * 韩国12月消费者物价指数(CPI)与上月持平(路透调查预估为下滑0.
1%)
    * 韩国12月CPI较上年同期上升0.8%(路透调查预估为上升0.8%)
    * 韩国12月核心CPI较上年同期上升1.6%
    
    以下为详细数据:
                         权重(%)  较前月(%) 较上年同期(%)
    CPI                  100.00       0.0     0.8
    按行业分类
     农业,畜牧业,水产      7.76       1.7     1.0
     工业产品             32.66      -0.6    -0.6
     服务业               54.68       0.1     1.6
    其它类别
     核心CPI              88.72       0.1     1.6
     生鲜食品              4.07       2.2    -2.8
    
    注：
    --12月CPI较上年同期增幅为1999年9月以来最低，当时亦触及同样增
幅。
    --2014年全年平均通胀率为1.3%，与2013年持平。(完)
    
  
 (翻译 张荻； 审校 许娜)
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