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亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 07:54 BJT

韩国数据：7月通胀率降至0.7%的10个月低点，且低于预期

7月扣除石油和农产品的核心CPI较上年同期上升1.6%，升幅与5月相同。

但服务成本升幅为1.9%，创2015年6月来最慢。

尽管有油价上升的影响，但通胀温和，支持韩国央行未来数月可能降息的看法。

即使韩国央行6月将利率下调至1.25%的纪录低位，但指标通胀率仍远低于央行2%的目标，显示消费者支出不够活跃，不足以支撑经济增长。

韩国央行8月11日会议之前出炉的其他数据显示，韩国7月出口降幅创三个月以来之最，远远大于预期，让该国摆脱低增长的努力受阻。

韩国CPI和消费者信心图表：link.reuters.com/hak95s

(完)

(编译 张若琪/杜明霞；审校 许娜/张涛)

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