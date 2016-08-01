韩国数据：7月通胀率降至0.7%的10个月低点，且低于预期

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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7月扣除石油和农产品的核心CPI较上年同期上升1.6%，升幅与5月相同。
但服务成本升幅为1.9%，创2015年6月来最慢。
尽管有油价上升的影响，但通胀温和，支持韩国央行未来数月可能降息的看法。
即使韩国央行6月将利率下调至1.25%的纪录低位，但指标通胀率仍远低于央行2%的目标，显示消费者支出不够活跃，不足以支撑经济增长。
韩国央行8月11日会议之前出炉的其他数据显示，韩国7月出口降幅创三个月以来之最，远远大于预期，让该国摆脱低增长的努力受阻。
韩国CPI和消费者信心图表：link.reuters.com/hak95s
(完)
(编译 张若琪/杜明霞；审校 许娜/张涛)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完