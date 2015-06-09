韩国金融：外资5月连续第五个月买入韩国债券，规模为2013年初来最高

欧洲企业：沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项，目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透首尔6月9日 - 韩国金融监管部门周二公布的数据显示，海外投资者5月买入韩国债券规模为2013年初以来最高，因瑞士投资者抢购债券。
韩国金融监督管理局(FSS)数据显示，5月海外投资者买入3.2万亿(兆)韩元(28.5亿美元)韩国债券，创2013年2月以来最高水平，且为连续第五个月买入。
FSS未具体阐明月度数据的变化，但一位官员表示，在美联储即将升息以前，瑞士投资者可能增持韩元计价债券。
瑞士投资者购买的规模最大，5月增持了1.1万亿韩元韩国债券。其次为卢森堡和中国投资者。
外资5月买超1.4万亿韩元韩国股票，为连续第四个月买超，但规模小于4月的4.7万亿韩元。
美国投资者买股规模最大，买超了1.1万亿韩元。爱尔兰和卢森堡投资者紧随其后，分别买超0.3万亿韩元。
截止5月底，外资所持韩股占韩国股票总量的30.1%，略低于上月的30.7%。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)