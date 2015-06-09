韩国金融：外资5月连续第五个月买入韩国债券，规模为2013年初来最高

路透首尔6月9日 - 韩国金融监管部门周二公布的数据显示，海外投资者5月买入韩国债券规模为2013年初以来最高，因瑞士投资者抢购债券。

韩国金融监督管理局(FSS)数据显示，5月海外投资者买入3.2万亿(兆)韩元(28.5亿美元)韩国债券，创2013年2月以来最高水平，且为连续第五个月买入。

FSS未具体阐明月度数据的变化，但一位官员表示，在美联储即将升息以前，瑞士投资者可能增持韩元计价债券。

瑞士投资者购买的规模最大，5月增持了1.1万亿韩元韩国债券。其次为卢森堡和中国投资者。

外资5月买超1.4万亿韩元韩国股票，为连续第四个月买超，但规模小于4月的4.7万亿韩元。

美国投资者买股规模最大，买超了1.1万亿韩元。爱尔兰和卢森堡投资者紧随其后，分别买超0.3万亿韩元。