韩国数据：第二季外商直接投资计划规模同比增加14.5%，低于前季升幅

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透首尔7月22日 - 韩国政府周二公布，第二季接获外商直接投资(FDI)计划规模较上年同期增长14.5%，连续第二个季度上升，不过升幅较第一季放缓。
韩国产业通商资源部称，第二季FDI计划规模从上年同期的46亿美元增加至52.7亿美元，第一季为同比增长49.1%至50.6亿美元。
美国投资者承诺投资金额位居榜首，达到16.9亿美元，随后为欧盟的9.99亿美元以及中国的5.49亿美元。
今年上半年，在韩国申报的FDI规模较上年同期增加29.2%至103.3亿美元，去年全年为下滑10.7%。
数据显示，在韩国申报的FDI中有41.7亿美元流入服务业，9.94亿美元流入制造业，1.13亿美元流入未入册的领域。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。