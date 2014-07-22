韩国数据：第二季外商直接投资计划规模同比增加14.5%，低于前季升幅

路透首尔7月22日 - 韩国政府周二公布，第二季接获外商直接投资(FDI)计划规模较上年同期增长14.5%，连续第二个季度上升，不过升幅较第一季放缓。

韩国产业通商资源部称，第二季FDI计划规模从上年同期的46亿美元增加至52.7亿美元，第一季为同比增长49.1%至50.6亿美元。

美国投资者承诺投资金额位居榜首，达到16.9亿美元，随后为欧盟的9.99亿美元以及中国的5.49亿美元。

今年上半年，在韩国申报的FDI规模较上年同期增加29.2%至103.3亿美元，去年全年为下滑10.7%。

数据显示，在韩国申报的FDI中有41.7亿美元流入服务业，9.94亿美元流入制造业，1.13亿美元流入未入册的领域。(完)