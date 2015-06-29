韩国金融：政府拟对海外股票投资基金采取免税政策，以刺激海外投资

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透首尔6月29日 - 韩国企划财政部周一表示，政府计划为海外股票投资基金提供至多10年的免税优惠，以刺激资本外流，从而解决经常帐盈余创纪录高位的问题。
企划财政部在声明中称，新成立的基金，若是有逾六成的资金投资到海外股市，那么从投资中所得到的投资及估值收益，以及外汇价值收入都将免予征税。
企划财政部表示，还将鼓励国内保险公司等机构投资者减少对海外证券投资的外汇对冲，并向海外直接投资提供金融支持。
该部表示，政府冀望这些措施能够帮助刺激韩国人的海外证券投资和直接投资。
企划财政部在另一份声明中称，将放松对跨国资本流动的监管--例如报告资金转账的规定。此举亦被视为旨在刺激资本流出。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价