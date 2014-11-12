韩国数据：9月L货供额较上年同期增加7.9%，增幅持平上月--央行

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔11月12日 - 韩国央行周三公布，韩国9月L货供额较上年同期增加7.9%，8月亦为增加7.9%。
以下为货币供给指标和银行对家庭贷款数据细节：
10月 9月 8月
L货供额(较上年同期，%) -- +7.9 +7.9
M2货供额(较上年同期，%) -- +7.1 +7.6
银行对家庭贷款(万亿韩元) +6.4 +4.3 +5.0
--L货供额指标覆盖金融机构和已发行货币市场工具下的现金和存款总额。
--M2货供额指标扣除了两年及更长期限的金融工具、公司债、商业票据、央行债券和市政债券。
--银行对家庭贷款显示了当月的净变动。(完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。