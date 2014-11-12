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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 11:08 BJT

韩国数据：9月L货供额较上年同期增加7.9%，增幅持平上月--央行

路透首尔11月12日 - 韩国央行周三公布，韩国9月L货供额较上年同期增加7.9%，8月亦为增加7.9%。

以下为货币供给指标和银行对家庭贷款数据细节：

10月 9月 8月

L货供额(较上年同期，%) -- +7.9 +7.9

M2货供额(较上年同期，%) -- +7.1 +7.6

银行对家庭贷款(万亿韩元) +6.4 +4.3 +5.0

--L货供额指标覆盖金融机构和已发行货币市场工具下的现金和存款总额。

--M2货供额指标扣除了两年及更长期限的金融工具、公司债、商业票据、央行债券和市政债券。

--银行对家庭贷款显示了当月的净变动。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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